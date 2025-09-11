Alan Queiroz atende pedido da comunidade e garante instalação de quebra-mola em Urupá

Publicada em 11/09/2025 às 09h15
Atendendo a uma antiga demanda dos moradores do município de Urupá e ao pedido do ex-vereador Vanderlei Galdino, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) teve sua solicitação atendida e o DER realizou a instalação de um quebra-mola na saída da BR-473, linha C-3, local conhecido por registrar diversos acidentes, incluindo casos com vítimas fatais.
Quebra-mola na linha C-3 atende a uma antiga reivindicação da comunidade local (Foto: DER-RO)
A instalação do quebra-mola na linha C-3 atende a uma antiga reivindicação da comunidade local e visa garantir mais segurança aos motoristas e moradores que trafegam diariamente pela via. O trecho, que conecta comunidades rurais à zona urbana, era considerado um ponto crítico devido à imprudência de condutores e à ausência de mecanismos de contenção. Com a conclusão da obra, a expectativa é de que o número de acidentes seja significativamente reduzido, trazendo mais tranquilidade à população.
O parlamentar destacou a importância de ouvir a população e agir de forma eficiente. “Esse pedido chegou até nós por meio do ex-vereador Vanderlei Galdino e de moradores que clamavam por mais segurança. Nosso mandato está sempre à disposição da comunidade, e ações como essa demonstram que é possível transformar reivindicações em resultados concretos”, enfatizou.
A ação reafirma o compromisso do deputado Alan Queiroz com o bem-estar das comunidades do interior do estado, demonstrando sensibilidade às demandas locais e promovendo soluções que impactam diretamente na qualidade de vida da população.
