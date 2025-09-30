Adolescentes são espancados após fingir estarem armados durante assalto

Por NewsRondônia
Publicada em 30/09/2025 às 09h30
Dois adolescentes foram apreendidos por roubo na segunda-feira (29), na Rua Abóboda com Camomila, bairro Cohab, zona sul de Porto Velho.
Segundo a PM, a dupla estava de bicicleta quando se aproximou de um casal e com a mão embaixo da camisa, um dos suspeitos anunciou o roubo e tentou pegar o celular da vítima.
O rapaz acabou reagindo pegando uma pedra, momento que a dupla tentou fugir, mas foi cercada por populares e depois de detidos foram espancados até a chegada da PM que fez a apreensão dos infratores.
