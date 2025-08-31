Vereador Pedro Geovar garante mobilidade a moradores do bairro Castanheira

Publicada em 31/08/2025 às 09h10
Porto Velho, RO – Atendendo a um pedido do vereador Pedro Geovar (PP), a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) deu início aos serviços de manutenção, drenagem, tapa-buracos e recapeamento asfáltico na Rua Bandonion, esquina com a Rua Bandolim, no bairro Castanheira, zona sul da capital.
O pedido, protocolado em março de 2025, apontava que a via estava em condições precárias, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, além de oferecer riscos de acidentes.
“Essa obra é uma conquista da comunidade do Castanheira. Nosso compromisso é garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores”, afirmou o vereador Pedro Geovar.
De acordo com a Semob, os serviços devem melhorar a trafegabilidade e preservar a infraestrutura viária, beneficiando diretamente quem utiliza a região no dia a dia.
