Tribunal de Justiça de Rondônia suspende decisão contra o SINTERO e mantém legitimidade da greve

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) suspendeu, até a próxima terça-feira (26), os efeitos da decisão que havia declarado ilegal a greve das/dos profissionais em educação e retirado a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) para representar professores e técnicos.
Durante a audiência desta sexta-feira (22), o desembargador Adolfo Theodoro determinou que o governo apresente uma contraproposta até terça-feira. Para isso, o SINTERO participará de uma reunião com a MENP na segunda-feira (25).
Dessa forma, a Assembleia Geral que estava prevista para segunda-feira (25) ficará de sobreaviso para terça-feira (26), quando a categoria poderá deliberar sobre a contraproposta do governo.
O SINTERO orienta que toda a categoria permaneça mobilizada, e se houver novas informações, a convocação será feita imediatamente para Assembleia informativa e deliberativa. Todas as atualizações serão divulgadas pelas redes sociais e pelo site do sindicato.
