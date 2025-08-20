TJRO é destaque nacional com prêmio em gestão de pessoas

Publicada em 20/08/2025 às 17h01
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) foi reconhecido nacionalmente ao conquistar o prêmio “Melhores Práticas em Governança em Gestão de Pessoas no Setor Público”, na categoria Melhor Prática em Gestão por Competências, com o Programa Gestão por Competências. A iniciativa é coordenada pela Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Carreiras (Diadec), da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJRO, e busca fortalecer a valorização e o desenvolvimento profissional dos(as) servidores(as) do Judiciário rondoniense.
A premiação foi entregue durante a 3ª Edição do Seminário Nacional sobre Governança em Gestão de Pessoas para a Administração Pública, evento que ressaltou a importância de alcançar elevados níveis de maturidade organizacional e eficiência na administração pública. O Programa Gestão por Competências do TJRO foi reconhecido por atender a esse propósito, ao estruturar práticas que fortalecem a liderança, a estratégia e o controle, garantindo eficiência e qualidade na gestão de pessoas.
O prêmio, que tem como finalidade reconhecer, divulgar e incentivar iniciativas inovadoras e sustentáveis no setor público, foi entregue à diretora da Diadec, Daniely Amadio. Também participam do evento, os servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJRO, o secretário, Gustavo Nicocelli, a chefe de seção, Iuna Sapia, o assistente de gestão de pessoas, Juliano Juma e a analista administrativa, Denise Oliveira. “Esse reconhecimento é motivo de grande orgulho, pois reforça o compromisso do Tribunal em valorizar seus profissionais e reafirma o capital humano como elemento central para o cumprimento da missão institucional e para a entrega de serviços cada vez mais qualificados à sociedade”, comemorou Gustavo Nicocelli.
