Tentativa de fuga de presos é contida em Pimenta Bueno
Publicada em 13/08/2025 às 14h10
 Na manhã desta quarta-feira (13/08/2025), por volta das 10h, dois apenados do regime semiaberto do presídio de Pimenta Bueno tentaram fugir. Conforme informações preliminares apuradas pelo Pimenta Virtual, os detentos saíram do presídio e furtaram uma bicicleta que estava no Hospital Municipal Madre Tereza, localizado ao lado do presídio, pertencente a um paciente. Em seguida, iniciaram a fuga em direção à rodoviária, localizada a cerca de 450 metros do local.

Equipes da Polícia Militar, do Grupo de Ações Penitenciárias (GAPE) e da Polícia Civil agiram rapidamente, interceptando os fugitivos antes que conseguissem escapar. Segundo relatos de pessoas que presenciaram a ação, foram disparados tiros de alerta para conter os apenados, chamando a atenção de quem passava pelo trecho.

Ainda segundo informações obtidas, a situação dentro do presídio segue tranquila, com o episódio envolvendo apenas detentos do regime semiaberto. Após serem recapturados, os fugitivos foram encaminhados ao Hospital Municipal Ana Neta para realização de exame de corpo de delito. 

