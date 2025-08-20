Superação e emoção marcam a conquista da CNH para duas candidatas com deficiência, em Ji-Paraná

Publicada em 20/08/2025 às 16h32
Emoção e superação marcaram a realização da prova prática de direção veicular de duas candidatas com deficiência pelo programa do governo de Rondônia CNH Sem Barreiras, no dia 15 de agosto, em Ji-Paraná. A aprovação para a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi acompanhada de perto por familiares e instrutores que, além da conquista de um documento, celebraram também a vitória da inclusão, autonomia e novas oportunidades.
Executado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), o programa CNH Sem Barreiras é uma iniciativa que busca proporcionar condições de acessibilidade em todas as etapas do processo de habilitação. Desde que foi lançado, em março de 2025, já possibilitou a primeira habilitação para cinco pessoas com deficiência. Outras cinco estão com agendamento garantido para iniciar a etapa prática entre setembro e outubro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa proporciona novas oportunidades e rompe barreiras. “A iniciativa fortalece a independência das pessoas com deficiência, promovendo a liberdade de locomoção, além de ampliar as oportunidades de trabalho, estudo e lazer”, ressaltou.
VEÍCULOS ADAPTADOS
Para assegurar condições de acessibilidade no processo de habilitação para pessoas com deficiência, o Detran-RO adquiriu veículos adaptados que atendem até 93% das limitações físicas dos candidatos. Atualmente, dois automóveis estão disponíveis para esse público, através dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), em Porto Velho e Ji-Paraná, e se deslocam para outros municípios conforme as demandas apresentadas.
Presente em Ji-Paraná durante a prova prática das duas candidatas, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, salientou que “o propósito do programa é impulsionar a vida das pessoas com deficiência e reduzir as barreiras para promover mais acessibilidade, respeito e mobilidade.”
O programa possui três frentes de atuação:
Veículos adaptados: disponibilização gratuita de carros adaptados para uso nos CFCs de todo o estado.
Ledor digital: ferramenta que auxilia candidatos com TDAH e dislexia nas provas teóricas, permitindo que as questões sejam ouvidas e facilitando a compreensão das questões.
Redução de custos: valor do Exame de Aptidão Física e Mental para PCDs caiu de R$ 207,73 para R$ 107,23, garantindo maiores condições de adesão para quem precisa.
HISTÓRIAS DE SUPERAÇÃO
Caroline e Jaqueline, atendidas pelo programa, emocionaram-se e comemoraram juntas a conquista da CNH
Entre as aprovadas está Jaqueline Ribeiro dos Reis, acometida por uma condição que a fez precisar de uma cadeira de rodas. Diante da dificuldade de ir e vir com autonomia, tomou a decisão de buscar a habilitação, e foi então que conheceu o programa CNH Sem Barreiras.
“Estar na cadeira de rodas sempre foi uma grande barreira, ninguém nasce preparado para isso. O nome desse programa é fantástico e, realmente combinou muito comigo, porque representa quem eu sou. Concluí o exame com exatidão, conforme eu almejava e com excelência. Hoje, consigo dirigir sem barreiras. Agradeço ao programa que disponibilizou esse carro adaptado para nós”, disse.
A outra aprovada foi Caroline da Silva Sampaio, moradora do município de Urupá que destacou que “a acessibilidade na minha vida representa tudo, porque tenho dificuldade para andar. É por isso que este programa é tão importante, trouxe luz, novas oportunidades e novos horizontes. Quando tiver meu carro, poderei estudar mais, e isso vai me ajudar a crescer como pessoa.”
