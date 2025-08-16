STF: defesa pede acesso livre de Valdemar e Bruno Scheid e outros líderes a Jair Bolsonaro

Publicada em 16/08/2025 às 10h55
A equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (15), um pedido para que Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e outras lideranças da sigla possam ter acesso a ele sem necessidade de autorização judicial prévia.
No início do dia, o ministro Alexandre de Moraes havia autorizado uma visita de Valdemar para o próximo dia 28 de agosto. Horas depois, a defesa ampliou a solicitação, requerendo que o acesso seja estendido a outros dirigentes da legenda considerados parte do núcleo político mais próximo de Bolsonaro.
Segundo os advogados, “tal medida se justifica pela relevância institucional e pela função de liderança exercida por tais autoridades, cuja interação com o Peticionante é frequente e necessária, considerando seu papel no núcleo político mais próximo”.
A lista apresentada inclui Rogério Marinho, senador da República; Altineu Côrtes, deputado federal; Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL; Caroline De Toni, deputada federal; Sóstenes Cavalcante, deputado federal; e Bruno Scheid, vice-presidente estadual do PL.
No mesmo requerimento, a defesa pediu a remarcação da visita do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP), inicialmente agendada para 27 de agosto, já que o parlamentar estará de férias na data.
Neste sábado (16), Bolsonaro deverá comparecer ao hospital DF Star, em Brasília, para realizar exames médicos. O procedimento foi autorizado por Moraes em razão do tratamento decorrente da facada sofrida durante a campanha de 2018.
O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 2 de agosto. O ministro Cristiano Zanin definiu que o julgamento envolvendo Bolsonaro e outros réus do núcleo 1 da chamada trama golpista terá início em 2 de setembro.
