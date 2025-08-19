SINTERO: Profissionais da educação estadual realizam Pit-Stop e anunciam nova mobilização em Porto Velho

Publicada em 19/08/2025 às 08h16
Trabalhadores e trabalhadoras da educação estadual realizaram, nesta segunda-feira (18), um Pit-Stop na Zona Leste de Porto Velho para reforçar a urgência de atendimento, por parte do governo, às demandas da categoria. A greve por tempo indeterminado segue sem respostas oficiais do Executivo, evidenciando a necessidade de diálogo imediato e de soluções que garantam a valorização desses profissionais, essenciais para o funcionamento pleno da educação no Estado de Rondônia.
Para assegurar esse reconhecimento e melhores condições de trabalho, a categoria apresenta suas reivindicações prioritárias: aumento da gratificação por titulação, ampliação do auxílio-transporte, reajuste do auxílio-alimentação, realização de concurso público unificado e equiparação salarial entre técnicos e técnicas níveis 1 e 2.
“A educação não abrirá mão de seus direitos. Sem diálogo e soluções efetivas, o ano letivo poderá ser prejudicado, afetando toda a comunidade escolar. Essa responsabilidade não é do SINTERO nem dos profissionais, mas do Governo do Estado”, afirmou Dioneida Castoldi, presidenta do SINTERO, destacando a urgência de respostas do Executivo.
A professora Maria Luzia, da Escola Maria Nazaré, localizada em Jaci-Paraná, compartilhou seu sentimento diante da mobilização, enfrentando o sol e as dificuldades para exigir direitos da categoria: “É um sentimento de indignação, mas também de resistência. A educação em Rondônia precisa de reconhecimento e valorização”.
Nova mobilização
Para dar continuidade ao movimento, o sindicato anunciou que amanhã (19/08), às 8h, haverá concentração na sede administrativa do SINTERO, com a participação de reforços de caravanas de todas as regionais do Estado. O objetivo é deliberar sobre as atividades do dia e fortalecer ainda mais a unidade da categoria.
Todas as ações são planejadas com responsabilidade, garantindo mobilização organizada e transparente. O SINTERO reforça que as/os profissionais da educação permanecem unidos e comprometidos com o ensino, destacando que a responsabilidade pelo fechamento do ano letivo recai sobre o governo, que precisa apresentar soluções concretas para as demandas da educação.
Imagem: Jacson Pessoa
