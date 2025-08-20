SINTERO ocupa CPA e cobra valorização do governo; 11 regionais marcam presença no movimento grevista

Publicada em 20/08/2025 às 08h20
Na manhã de terça-feira (19/08), caravanas das 11 regionais do SINTERO chegaram a Porto Velho, fortalecendo o movimento grevista iniciado em 6 de agosto. Após a concentração, a categoria realizou uma caminhada sob o sol até o Centro Político Administrativo (CPA), sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em ato de cobrança por respostas do governo estadual às demandas discutidas há mais de sete meses, ligadas à valorização das/dos profissionais da educação.
A mobilização gerou tensão quando barreiras policiais impediram a entrada no prédio, gerando empurra-empurra. O SINTERO repudia veementemente o tratamento recebido em um espaço que deveria ser de diálogo e atendimento às demandas da educação, mas que acabou se tornando palco de desrespeito a todos os profissionais que lutam por seus direitos.
A secretária Ana Pacini não estava presente. O sindicato foi recebido pelo diretor técnico Nilson Vieira, que ouviu as reivindicações e se comprometeu a encaminhá-las à gestora da pasta. Durante a conversa, a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou que a categoria não abre mão de demandas históricas, como a valorização por titulação, a correção da desigualdade entre técnicos educacionais nível 1 e nível 2 e a realização de concurso público unificado.
A presidenta do SINTERO enfatizou: “Estamos em busca de justiça, respeito e dignidade para a categoria estadual. O prejuízo à comunidade escolar é de responsabilidade exclusiva do Governo de Rondônia. Se ele fizer o seu papel, retomamos as atividades. Lutamos de forma legítima e permaneceremos firmes na luta pela garantia de reconhecimento aos nossos direitos.”
No período da tarde, a categoria seguiu para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), buscando apoio de deputados para mediar as negociações com o Executivo. A agenda resultou na criação de uma comissão voltada à educação. As caravanas permanecem em Porto Velho e retornarão à Seduc nesta quarta-feira (20/08), mantendo a mobilização até que haja diálogo efetivo e propostas concretas para atender às demandas da categoria.
