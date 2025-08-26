Sílvia Cristina entrega R$ 100 mil para o Centro Social Madre Mazzarello realizar projeto com crianças e adolescentes

Publicada em 26/08/2025 às 08h20
O trabalho com crianças e adolescentes do Centro Social Madre Mazzarello, no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho, está assegurado, graças à emenda de R$ 100 mil destinada pela deputada federal Sílvia Cristina. A entrega simbólica do cheque foi durante solenidade na tarde desta segunda-feira, mas o recurso já está na conta da instituição.
“Só venho fazer a entrega do cheque simbólico, depois que o recurso é depositado na conta. É assim que sempre trabalho e o Madre Mazzarello foi o primeiro recurso para o social que destinei, após assumir como deputada federal e estou de volta para trazer mais um benefício à instituição. Nossa maior missão é cuidar de gente e só faz sentido estar na política, se for para fazer o bem”, disse a deputada.
Sílvia Cristina foi recebida pela Irmã Gorete Mendes, que comanda o Centro Social Madre Mazzarello, pela assistente social e responsável por projetos, Maria José Freire, professores, pais e alunos.
“Gratidão à deputada Sílvia pelo olhar zeloso com o Madre Mazzarello. Se não fosse esse recurso que ela destinou, nesse segundo semestre não teríamos como assegurar as atividades para nossas crianças e adolescentes. Mas, Deus sempre providencia uma forma de amparar seus filhos e mais uma vez estamos garantindo a continuidade dos trabalhos”, declarou Irmã Gorete.
O projeto Valorizando a Cultura oferece cultura e esportes no contraturno, com aulas de violão e teclado, futsal, jiu-jitsu, capoeira e balé.
Eliane Soares é mãe de Alessandro Emanuel, de seis anos, que é um aluno aplicado de jiu-jitsu e futsal, tendo conquistado medalhas e destaque na arte marcial. “É muito bom o trabalho aqui no Madre Mazzarello. Deixo meu filho aqui, sabendo que ele está em boas mãos e vai receber ensinamentos como disciplina, respeito e a lutar pelo que ele deseja. Agradeço à deputada Sílvia garantir esse recurso”, completou Elaine.
