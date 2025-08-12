Servidores públicos têm atendimento previdenciário especial em Porto Velho, nos dias 12 e 13 de agosto

Publicada em 12/08/2025 às 15h58
O governo de Rondônia está realizando mais uma edição do projeto Iperon Perto de Você, em Porto Velho. A ação, desenvolvida pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon) acontece nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13), no Teatro Guaporé, das 8h às 13h, e oferece aos segurados a oportunidade de esclarecer dúvidas, atualizar dados e conhecer melhor os serviços previdenciários prestados pela Autarquia. O evento é aberto ao público e gratuito.
Durante o evento, os participantes têm acesso direto à equipe técnica do Instituto, podendo tratar de assuntos como aposentadorias, pensões, recadastramento e benefícios previdenciários. Além disso, todos os presentes recebem certificado de participação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o compromisso do estado com a valorização e o cuidado com o servidor público. “O Iperon Perto de Você aproxima a gestão dos servidores e garante que todos tenham acesso facilitado às informações e orientações necessárias para cuidar de seus direitos previdenciários”, salientou.
O diretor de Previdência do Iperon, Elton Parente, ressaltou que o evento também é uma oportunidade de estreitar laços com o público. “Nosso objetivo é estar presente, ouvir as demandas e oferecer soluções rápidas e eficientes. O contato direto com o servidor fortalece a confiança e a transparência do nosso trabalho”, afirmou.
