Semed divulga homologação de inscritos em processo seletivo para formador do Pro-Leei

Publicada em 19/08/2025 às 16h10
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Porto Velho publicou a homologação dos inscritos no processo seletivo para formadores do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (Pro-Leei), no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação (MEC).
O resultado é referente ao Edital nº 08/2025/ASTEC/SEMED, que abriu vagas para formadores e cadastro reserva. Após análise documental, alguns candidatos tiveram as inscrições deferidas, e outras foram indeferidas por não atenderem requisitos previstos no edital, especialmente no item 6.5, que trata das condições obrigatórias de participação.
Foram deferidas as inscrições dos seguintes candidatos:
-Neire Abreu Mota Porfiro
-Emerson Reinke
-Jane Lúcia Ferreira de Souza Silva
-Vanderleia Pereira Nevis
-Ruth de Lima Dantas
-Maria José Gomes de Jesus
-Kétila Batista da Silva Teixeira
-Danielly Wilka Bezerra Guedes de Oliveira
-Wiara Morgana Gomes de Almeida
Esses candidatos estão aptos a participar da próxima etapa do processo seletivo, que consiste em entrevista.
ENTREVISTAS
As entrevistas dos candidatos homologados com inscrição deferida estão agendadas para esta terça-feira (19/8), no período da tarde, conforme o cronograma:
14h30 – Jane Lúcia Ferreira de Souza Silva e Vanderleia Pereira Nevis
14h45 – Emerson Reinke e Ruth de Lima Dantas
15h00 – Vanderleia Pereira Nevis e Maria José Gomes de Jesus
15h15 – Danielly Wilka Bezerra Guedes de Oliveira e Wiara Morgana Gomes de Almeida
Horário a confirmar – Neire Abreu Mota Porfiro
A Semed reforça que o processo seletivo tem como objetivo selecionar profissionais qualificados para atuarem na formação de professores da rede, fortalecendo as práticas de leitura e escrita na educação infantil e garantindo o direito à alfabetização de todas as crianças.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!