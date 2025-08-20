Semagri recebe equipe da Idaron e divulga Seminário Estadual sobre Influenza Viária

Publicada em 20/08/2025 às 08h35
A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) recebeu nesta semana representantes da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron), que estiveram no município para apresentar informações e realizar o convite oficial ao Seminário Estadual sobre Influenza Aviária.
O evento será realizado no dia 4 de setembro de 2025, das 14h às 17h, no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Cacoal, em Cacoal. A programação tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a doença, promover a troca de experiências e reforçar as medidas de prevenção para proteger a avicultura regional.
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Semagri, agradece a parceria com a Idaron e reafirma o compromisso em fortalecer a agricultura e a sanidade animal no município.
