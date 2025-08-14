Secretário diz que Porto Velho recebe turistas da Europa pela primeira vez em programa oficial

Publicada em 14/08/2025 às 10h00
Porto Velho, RO – O secretário executivo de Turismo de Porto Velho, Aleksander Allen Nina Palitot, o Aleks Palitot, ex-vereador da Capital, apresentou, ao podcast Resenha Política, comandado por Robson Oliveira em parceria exclusiva com o Rondônia Dinâmica, um conjunto de ações para reposicionar a capital rondoniense no mapa turístico nacional e internacional. Entre as prioridades estão a revitalização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a criação de um festival anual de pesca esportiva e o fortalecimento de parcerias com operadoras estrangeiras.
Segundo Palitot, o trabalho já começou com a elaboração de um novo Plano Municipal de Turismo em parceria com o Sebrae, exigência para que a cidade permaneça no mapa turístico do Brasil. O plano inclui a atualização dos roteiros turísticos e o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo. A nova identidade visual, que será lançada no aniversário da Estrada de Ferro, trará dois slogans: “PVH, a nossa estação é aqui” e “PVH, a sua próxima estação”, voltados ao público interno e ao mercado internacional.
Em ações práticas, a secretaria já articulou a vinda de grupos de turistas do Sudeste e de Portugal, com roteiros que incluem passeios pelo Rio Madeira, comunidades ribeirinhas, gastronomia à base de pescado e visitas a pontos históricos. Palitot destacou que é a primeira vez que a Prefeitura recebe, dentro de um programa oficial, turistas vindos da Europa.
No segmento da pesca esportiva, Porto Velho será palco de um festival nos dias 27 e 28 de setembro, na Vila Nova Teotônia, em parceria com a associação local Só Pescar. A proposta é inserir o evento no calendário municipal, seguindo modelos de referência como os festivais de Cáceres (MT) e Barcelos (AM). A cidade também negocia com o Serviço de Patrimônio da União (SPU) para criar a primeira rampa pública municipal no canal Santa Bárbara, a dois minutos do centro, facilitando o acesso de pescadores ao Rio Madeira.
O plano inclui ainda a retomada de atividades da locomotiva 18 para exibição e, posteriormente, a reforma da locomotiva 50 para reativar passeios de trem. O projeto contempla requalificação do mercado do pescado e da beira-rio, revitalização do casarão de Santo Antônio — que será transformado em centro de atendimento ao turista com café colonial — e implantação de um vagão-restaurante com ar-condicionado e música ao vivo.
No campo ambiental e cultural, a secretaria atua junto à Sema e a comunidades indígenas para estruturar um programa de etnoturismo no Parque Natural, com receptivo, hospedagem e apresentações culturais. Também foi elaborado um novo mapa turístico que inclui localidades como Nazaré, Calama, Extrema, Nova Califórnia e Fortaleza do Abunã, esta última com previsão de resgate de seu tradicional festival, interrompido há mais de duas décadas.
A pasta ainda acompanha denúncias de degradação ambiental em balneários, como o Rio das Garças, e articula medidas para preservar áreas naturais e manter o apelo de “Amazônia intocável” no mercado internacional. “O turismo é uma indústria que não polui, gera emprego e mantém a população no território, preservando cultura e natureza”, afirmou Palitot.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!