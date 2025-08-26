Rondônia dá velocidade à conquista de novos destinos para exportação e fortalece a economia

Publicada em 26/08/2025 às 08h39
O governo de Rondônia tem diversificado os destinos das exportações do estado. De acordo com o levantamento da Coordenação de Geointeligência de Dados Econômicos, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), com base nos dados do comércio exterior brasileiro: Comex Stat, Rondônia, que estava em 41 países em 2000, chegou a 116 países em 2024, praticamente em todo o mundo, levando a exportação a atingir o topo da evolução histórica com US$ 2,6 bilhões, o que equivale a R$ 14,4 bilhões.
De 2019 para 2024, 13 parceiros comerciais saíram da lista, porém outros 30 foram acrescentados, totalizando 17 destinos a mais. No balanço parcial de 2025, considerando os seis primeiros meses, Rondônia já estabeleceu 96 parcerias comerciais para destinos diferentes, e mostra que tem condições de superar o resultado de 2024. O valor FOB total das exportações, de janeiro a junho deste ano, já ultrapassa US$ 1,7 bilhões. Os principais destinos são China, Turquia e Espanha.
MERCADO GLOBAL
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que para tornar o estado um local melhor para viver e trabalhar, o governo de Rondônia intensificou nos últimos anos a promoção dos produtos rondonienses no mercado exterior. “As missões internacionais do governo de Rondônia junto com empresários e produtores criam novas oportunidades para que as produções rondonienses sejam conhecidas e apreciadas em todo o mundo. As populações de outros países estão conhecendo, aprovando e elogiando, e com isso o estado está batendo recorde de exportações a cada ano.”
O governador de Rondônia salientou ainda que, com isso a economia se fortalece, apresentando condições para que os negócios e as cadeias produtivas prosperem, contribuindo, assim para que o estado seja abundante na empregabilidade e ofereça melhor qualidade de vida para a população. E os resultados comprovam: Rondônia possui a segunda menor taxa de desemprego do ranking nacional; está em segundo lugar, no país, na projeção do crescimento do PIB em 2025; e tem uma das melhores economias do Brasil.
TARIFAÇO
A estratégia adotada pelo governo de Rondônia em ampliar os destinos de exportação ajuda Rondônia a se posicionar bem diante do tarifaço dos Estados Unidos da América (EUA) ao Brasil. Os Estados Unidos são compradores de apenas 5% das exportações rondonienses, não há uma dependência do país americano como em outros estados brasileiros. “Os Estados Unidos não é o principal destino das exportações de Rondônia, mas o governo está atento para redirecionar os 5% das exportações destinadas ao país para ser atendido por outros países para que a população não passe por dificuldade”, enfatizou o governador.
MISSÕES INTERNACIONAIS
O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, destacou que a promoção dos produtos de Rondônia está sendo trabalhada pelo governo do estado por meio, principalmente, de duas frentes de atuação estratégicas: o Rondônia Day e missões internacionais.
“Enquanto o Rondônia Day leva a produção de Rondônia para o conhecimento de empresários brasileiros e embaixadores no Brasil, também já teve uma edição internacional: o Rondônia Day Argentina. As missões internacionais cruzam as fronteiras com destinos às grandes feiras e melhores rodadas de negócios do mundo, evidenciando que as produções de Rondônia são atrativas para o mercado consumidor global”, afirmou o secretário da Sedec.
SUCESSO INTERNACIONAL
Rondônia é um estado amazônico, composto por uma população de diferentes origens e repleto de oportunidades, inclusive para os negócios internacionais. No comércio exterior, a produção de Rondônia conduzida pelos produtores rurais e empresários tem se destacado entre diversos públicos nacionais e internacionais. Um bom exemplo é o café de Rondônia, conhecido como robusta amazônico, que se destaca por seu sabor suave e marcante.
A carne bovina de Rondônia também tem conquistado o gosto dos estrangeiros, sendo exemplo no Brasil de sanidade de rebanho bovino. Na psicultura, o tambaqui é a espécie de peixe da qual Rondônia lidera a produção no Brasil, com premiação inclusive nos Estados Unidos, por suas peculiaridades no sabor. E, com isso, Rondônia com o trabalho desenvolvido pelo governo do estado avança nas exportações apresentando uma diversidade de produtos com alta qualidade destinados a conquistar cada vez mais mercados pelo mundo.
