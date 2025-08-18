Rondônia alcança redução histórica nas queimadas e lidera ranking nacional

Publicada em 18/08/2025 às 16h35
Rondônia registrou queda nos focos de calor em 2025, consolidando-se como protagonista no combate às queimadas em âmbito nacional. De acordo com dados atualizados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o estado alcançou o 1º lugar no ranking nacional, a maior redução percentual entre os estados brasileiros, a informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO).
Segundo os dados compilados pelo INPE, Rondônia obteve 91,37% de redução nos focos de calor, caindo de 28.513 ocorrências em 2024 para apenas 2.590 em 2025. Colocando o estado na 1ª posição no ranking nacional de redução de queimadas, superando Mato Grosso do Sul 90,41%, e Amazonas com 88,29% que também registraram quedas expressivas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conquista é resultado de investimentos, planejamento e da união entre as forças de segurança, órgãos ambientais e comunidades. A floresta em pé é um patrimônio que estamos preservando para as próximas gerações” citou.
AÇÕES
O sucesso desta redução decorre de uma estratégia abrangente, articulada por diversos órgãos, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), responsável pela Operação Verde Rondônia 2025, que incluiu uma fase de prevenção iniciada em março e uma fase de resposta em junho, com 259 militares em campo, 15 bases descentralizadas e 17 bases integradas, além de uso de monitoramento aéreo e terrestre, aeronaves, drones, veículos especializados e tecnologia de ponta.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), atuou com operações como a Hileia, em parceria com o CBMRO, antecipando ações em três meses antes do período crítico; além disso, promoveu educação ambiental, repressão com embargos e multas, e monitoramento por satélite via Coordenadoria de Geociências (Cogeo).
A atuação também foi ampliada com apoio da Defesa Civil Municipal, Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO), Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) e a Casa de Gestão Integrada de Fronteiras de Rondônia (CGFRON), além de instituições federais, como: a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Policia Federal (PF).
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Foi implantada uma Central de Monitoramento do Projeto Sentinela no Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) de Porto Velho, em cooperação com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Sesdec e Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável (Sema). Essa central conta com um painel visual georreferenciado (Sala de Situação) com dados em tempo real sobre focos de incêndio, efetivos, viaturas e recursos disponíveis, alimentados por satélites e pelo Painel do Fogo via Ministério da Defesa/Censipam. A Setic forneceu infraestrutura tecnológica, dashboards [ferramenta visual] e suporte; servidores da Sema foram treinados para operar a plataforma.
O secretário de segurança, defesa e cidadania, Felipe Vital, reforçou a importância da integração das instituições no combate às queimadas: “O ranking nacional confirma que Rondônia está no caminho certo. O trabalho conjunto entre o Corpo de Bombeiros, Sedam, forças de segurança, instituições de controle e a sociedade civil, investimos em tecnologia, capacitação e presença em campo foi determinante para o resultado,” ressaltou.
INVESTIMENTOS E MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
O governo estadual também promoveu ações voltadas à conscientização, formação e mobilização. Entre janeiro e julho de 2025, a Sedam realizou 433 atividades de educação ambiental, atingindo quase 10 mil pessoas. Houve exibição de outdoors educativos, campanhas em rádios e TV, ações em escolas públicas, comunidades indígenas e quilombolas e nas unidades de conservação.
No âmbito da Operação Verde Rondônia, foram capacitados 51 brigadistas civis, incluindo brigadas indígenas, totalizando 958 pessoas treinadas para atuar em campo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!