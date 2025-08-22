Rodovia-370 recebe manutenção do governo em 37 quilômetros, entre Cabixi e o trevo de Colorado do Oeste

Publicada em 22/08/2025 às 08h41
O governo de Rondônia tem investido na infraestrutura das rodovias estaduais, a exemplo da Rodovia-370, no trecho entre a cidade de Cabixi e o trevo de Colorado do Oeste, onde foram executados, pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), cerca de 37 quilômetros de melhorias no asfalto.
O investimento consiste na manutenção da pista, restaurando a superfície da rodovia, com correções nas imperfeições, e na roçada lateral, o que melhora a aderência dos veículos e previne o desgaste precoce causado pelo tráfego intenso e pelas variações climáticas. Além disso, a intervenção proporciona mais segurança no trânsito, tanto para veículos pesados quanto para veículos de passeio.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra na RO-370 traz mais desenvolvimento para o estado. “O governo tem trabalhado para fortalecer a malha viária estadual, promovendo mais segurança com trafegabilidade segura, além de impulsionar o desenvolvimento regional”, ressaltou.
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Éder André Fernandes, a qualidade do asfalto e a eficiência do serviço são destaques na obra. “Estamos aplicando um material de maior durabilidade no pavimento, e assim reduzimos a necessidade de reparos”, destacou.
Segundo o gerente da Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira, todo o trabalho foi bem planejado. ”O trabalho foi executado para dar durabilidade na rodovia, com estradas trafegáveis em todas as épocas do ano, garantindo mais segurança aos usuários”, frisou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!