Rodovia-005 recebe do governo recuperação asfáltica em mais de 19 quilômetros de pavimentação

Publicada em 26/08/2025 às 08h33
Para garantir maior agilidade no fornecimento do asfalto e eficiência na execução da obra, proporcionando melhores condições de tráfego e segurança, o governo de Rondônia está executando a recuperação asfáltica em 19,69 quilômetros de extensão na RO-005, uma rodovia de grande importância para o deslocamento de moradores e o escoamento da produção agrícola da região.
Os trabalhos são executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em parceria com as usinas de Ariquemes e Cacoal. Já foram recuperados 7 quilômetros de via utilizando massa asfáltica do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material de alta durabilidade e resistência.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os trabalhos de recuperação das rodovias estaduais promovem mais segurança, reduzem custos de transporte, além de servir como suporte para economia regional que depende de vias eficientes para se desenvolver.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou o papel do Departamento na conservação das estradas. “O objetivo é manter as rodovias estaduais em condições adequadas de tráfego para todos que utilizam a via diariamente, e isso só é possível graças ao empenho das nossas equipes. A RO-005 é uma rodovia com movimentação intensa, dando acesso as unidades prisionais da Capital, condomínios residenciais, ligando também as diversas comunidades de Porto Velho”, destacou.
Segundo o gerente da usina de Cacoal, Sebastião Cardoso, “a usina de Cacoal tem trabalhado em conjunto com Ariquemes para atender à demanda da obra, garantindo a produção e o fornecimento da massa asfáltica necessária. Essa integração fortalece o trabalho e assegura que o serviço seja entregue com qualidade e durabilidade, beneficiando toda a região”, explicou.
