MANUTENÇÃO

Rodovia-005 recebe do governo recuperação asfáltica em mais de 19 quilômetros de pavimentação

Os trabalhos são executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em parceria com as usinas de Ariquemes e Cacoal. Já foram recuperados 7 quilômetros de via