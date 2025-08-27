Renovação na Ale-RO não deverá ser elevada, oito entre dez deputados conseguiriam um novo mandato, Nova Mamoré terá candidato ao Parlamento estadual

Publicada em 27/08/2025 às 14h10
Deputados – Em outubro de 2026 teremos as Eleições Gerais para escolha de presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. De 20 de julho a 5 de agosto do próximo ano serão realizadas as convenções partidárias para escolha dos candidatos aos diversos cargos eletivos. Em Rondônia a mobilização dos dirigentes partidários e dos prováveis candidatos é grande e crescente. Os institutos especializados em pesquisas e enquetes estão a campo em busca da opinião do eleitorado sobre a preferência pelos prováveis candidatos como o Brasil Dados, que divulgou recentemente sondagem sobre a preferência do eleitorado de Rondônia sobre a composição da futura Assembleia Legislativa (Ale).
Estaduais – O Brasil Dados está realizando pesquisas mensais e apresentou o quadro de um trabalho realizado neste mês de agosto, após ação realizada nos municípios de Cujubim, Machadinho do Oeste, Ariquemes, Porto Velho, Nova Mamoré. Guajará-Mirim, Jaru, Urupá, Ji-Paraná, Presidente Médici, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, Colorado D´oeste, São Miguel do Guaporé, Alvorada D´Oeste, e Buritis. 18 dos principais municípios dos 52 do Estado. Destaque para os dez mais bem avaliados, que receberam de 4,06% a 2,04% das intenções de votos dos 890 eleitores entrevistados. Compõem a lista Ismael Crispin (MDB-São Miguel do Guaporé), Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), Cássio Góes (PSD-Cacoal), Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena), Paulo da Remap (PL-Machadinho do Oeste), Cirone Deiró (UB-Cacoal), Alan Queiroz (Podemos-PVH), Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Marcelo Cruz (PRTB-PVH) e Dr. Luiz Ferrari, que concorreu a vereador em Porto Velho nas eleições de 2024 pelo PSB.
Tendência – Dentre os dez mais bem votados, oito são deputados e estão se preparando para disputar a reeleição no próximo ano. A princípio, a consulta espontânea-popular, demonstra que a maioria dos entrevistados estão satisfeitos com a maior parte dos deputados. Na lista entre os dez mais bem votados pelos entrevistados somente dois deles não são deputados, o prefeito de Machadinho, Paulo da Remap e o médico Dr. Ferrari. Caso a tendência seja mantida até as eleições de 2026, a renovação na Ale-RO para a legislatura 2027/2030 não será superior a 50%, diferente das eleições anteriores, quando cerca de 70% dos parlamentares não conseguiram se reeleger. Como temos até 5 de agosto do próximo ano para as convenções, a tendência atual poderá mudar, mas certamente não será em grandes proporções. Quem está bem deve trabalhar muito para se manter e, os demais, ampliar a interatividade com o eleitorado.
Deputado – Guajará-Mirim já teve maior representatividade política na Assembleia Legislativa. Na legislatura atual a deputada Taíssa Sousa, se elegeu pelo PSC, mas hoje está no Podemos, e trabalha uma candidatura à reeleição. A perspectiva para as eleições do próximo ano não são das mais animadoras para Guajará e Mamoré. O ex-deputado estadual Neidson Soares, não conseguiu se reeleger em 2022 e, nas eleições municipais de 2024 (prefeito, vice e vereador), foi candidato a prefeito de Guajará-Mirim e somou somente 1.490 votos, 7,02% dos válidos. Quem desponta como liderança regional é o prefeito de Nova Mamoré, Marcelo Brasileiro (PL), que se reelegeu em 2024 com 9.480 votos (63,48% dos válidos) e é um forte candidato a uma das 24 cadeiras na Ale-RO, nas eleições gerais de outubro do próximo ano.
Guajará-Mamoré – Nas eleições municipais de 2024 pouco mais de 36 mil eleitores votaram em Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Guajará com cerca de 6 mil a mais que no município vizinho. Taíssa somou 7.649 votos e foi a 23ª dos 24 deputados, que compõe a legislatura atual. Nas eleições a prefeito de 2024, Brasileiro totalizou 9.480 votos. Eyder Brasil, do seu partido, o PL, era suplente de deputado estadual e assumiu com a renúncia do deputado do seu partido, Affonso Cândido, que se elegeu prefeito de Ji-Paraná. Eyder é deputado com 7.892 votos. As informações, são que Brasileiro será candidato a deputado estadual nas eleições de outubro do próximo ano e, caso a os comentários sejam confirmados, terá enormes chances de sucesso. E dividirá o eleitorado de Guajará-Mirim e Nova Mamoré com a deputada Taíssa Sousa, que deverá concorrer à reeleição.
Respigo
A situação de a maioria das situações (e são muitas) de candidatos a vereador em Rondônia, que estariam ocupando o cargo ilegalmente, devido à prática de crime eleitoral, os mais diversos, inclusive o relacionado a cota de mulheres, está sendo resolvida pela Justiça Eleitoral, como em Vilhena como estamos citando em seguida. Somente em Porto Velho, onde há situação semelhante, que os trabalhos não tramitam, apesar de os implicados já estarem notificados +++ Situações que envolvam crime eleitoral deveriam ser priorizadas. A demora só favorece o ilícito, porque somente depois de anos, quando os mandatos estão terminando que ocorrem os julgamentos e vem a correção, porque sempre são condenados, mas, devido à demora, só favorece quem praticou a irregularidade, pois ocupou o cargo sem a devida legalidade +++ Após retotalização dos votos pela Justiça Eleitoral de Vilhena, que resultou na cassação do mandato do vereador Gabriel Graebin (PRD), o município tem uma nova composição no legislativo municipal. Assume a vaga deixada por Graebin a assistente social Oziane Lopes Silveira Germiniano (UB) +++ Graebin era segundo vice-presidente e deverá ser realizada eleição para recomposição da Mesa Diretora. A posse de Oziane Lopes deverá ocorrer em breve, após o presidente Celso Machado (PL) ser notificado pela Justiça Eleitoral +++ A Azul Linhas Aéreas anunciou que os voos de Porto Velho a Ji-Paraná e Cuiabá serão cancelados a partir do próximo dia 31. Campeão em judicialização no Estado, pela péssima prestação de serviços à população de Rondônia, caso contrário não seria punida pela Justiça a empresa deveria abrir mão das linhas para outras empresas +++ Dependentes da aviação comercial em Rondônia, que são muitos, são explorados em todos os sentidos. Vários horários foram cortados, inclusive pela Latam e Gol, o custo da passagem é abusivo e o usuário fica limitado a viajar quando e como eles quiserem, porque os assentos são limitados, assim como os voos +++ Onde estão nossos políticos da Bancada Federal, (senadores e deputados)?. Somente o prefeito de Porto Velho Leo Moraes (Podemos) lamentou a situação, publicamente e cobrou providências a Associação Nacional de Aviação Civil-ANAC, mobilização importante, mas sem o peso político de senadores e deputados.
