Próxima edição do programa Rondônia Cidadã será realizada no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho

O programa Rondônia Cidadã, ação do governo do estado, coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), segue levando serviços essenciais às famílias rondonienses. A próxima edição já tem data marcada: dias 30 e 31 de agosto, no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho. Na última edição, realizada nos dias 23 e 24 de agosto, no município de Campo Novo de Rondônia, foram registrados 2.045 atendimentos em áreas de documentação, saúde, educação, lazer e assistência social.
Além dos serviços já tradicionais, a ação deste final de semana contará com um reforço importante na área da saúde, com atendimentos médicos em psiquiatria, clínica-geral, cardiologia e geriatria, disponíveis no sábado (30). O Exército Brasileiro também estará presente realizando alistamento militar durante o evento, o que amplia as oportunidades para jovens que ainda não fizeram sua inscrição obrigatória.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa. “O Rondônia Cidadã é a prova de que o estado está presente em todas as regiões, cuidando das pessoas e aproximando os serviços da população. O governo trabalha para garantir que cada rondoniense tenha acesso a direitos de forma prática e humanizada.”
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, o diferencial está na integração de forças e na presença próxima das comunidades. “Cada edição do Rondônia Cidadã representa um esforço conjunto do governo do estado e parceiros para atender as necessidades da população. É gratificante ver como o programa transforma a vida das famílias, principalmente nas regiões mais distantes, garantindo cidadania e acolhimento”, salientou.
Com resultados expressivos a cada edição, o Rondônia Cidadã se consolida como uma das principais políticas públicas de integração social do estado, reafirmando o compromisso do governo de Rondônia em levar dignidade e qualidade de vida a quem mais precisa.
PRÓXIMA EDIÇÃO
Residencial Orgulho do Madeira
30/8 (sábado): 8h às 16h
31/8 (domingo): 8h às 12h
