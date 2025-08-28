Produtores rurais do distrito de Tabajara, em Machadinho do Oeste, recebem grade aradora com apoio do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 28/08/2025 às 16h09
Produtores rurais agradeceram o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida)
A Associação dos Moradores e Produtores Rurais do distrito de Tabajara (Asmopta), em Machadinho do Oeste, foi contemplada com uma nova grade aradora para uso dos produtores associados. O equipamento foi viabilizado por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), como parte de uma série de investimentos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar na região.
A entrega da grade aradora vai permitir maior agilidade no preparo do solo, otimizando o trabalho no campo e aumentando a produtividade das lavouras.
“Essa grade tem capacidade para atender a demanda dos produtores da associação. Já trouxemos também um pulverizador, quatro bitrens de calcário e recursos para melhoria de estradas”, ressaltou o deputado Ezequiel Neiva. “Me sinto honrado e feliz em poder contribuir com os moradores do distrito e com os agricultores de Machadinho do Oeste”, completou.
Ezequiel Neiva valorizou o trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste (Foto: Alexandre Almeida)
O pedido do equipamento foi articulado pelo ex-vereador Abrahãozinho, que acompanhou a entrega. “Estamos mostrando a realidade de quem tem compromisso com Machadinho. Já foram entregues calcário, pulverizador, e ainda teremos muito mais para a região”, frisou.
Para o presidente da Asmopta, Gilberto da Silva, a chegada da nova grade aradora representa o comprometimento do parlamentar com o setor produtivo. “Agradeço ao deputado estadual Ezequiel Neiva por essa parceria. Ele tem sido um grande aliado dos produtores, já entregou muitos implementos e tem se mostrado um deputado diferente”, declarou.
Ezequiel Neiva tem procurado ouvir as demandas de cada produtor rural .
A entrega do equipamento também foi acompanhada por autoridades municipais, que destacaram a relevância do apoio ao desenvolvimento rural. “Deputado, obrigado pelo que você tem feito pelo distrito de Tabajara e pelo município de Machadinho do Oeste. É um volume significativo de investimentos”, afirmou o vereador Fábio Toledo (Republicanos).
O vereador Reginaldo Batista (MDB) também reforçou a importância do trabalho realizado. “Esse é mais um grande apoio garantido pelo deputado, e os agricultores da região só têm a agradecer”, pontuou.
Pedido do ex-vereador Abrahãozinho foi atendido pelo deputado estadual Ezequiel Neiva .
“O investimento vai garantir muito desenvolvimento tanto na área rural quanto chacareira. Nosso deputado está fazendo um excelente trabalho em Machadinho do Oeste”, completou o vereador João Carlos (PP).
Representando o prefeito Paulo da Remap (PL), o chefe de gabinete Cláudio da Rondomotos destacou a parceria entre o legislativo e o executivo. “É um prazer muito grande fazer parte de mais uma entrega em que o deputado estadual Ezequiel Neiva se faz presente com um grande volume de investimentos para contribuir com a produção agrícola do município”, concluiu.
