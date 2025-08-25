PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (25) com pancadas de chuva no Norte

Por Sophia Stein / Brasil61
Publicada em 25/08/2025 às 07h50
Publicada em 25/08/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta segunda-feira (25) na Região Norte é de instabilidade e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas no norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará.
Nas demais áreas, como Rondônia, sul do Amazonas, Tocantins e Acre, o tempo permanece com sol entre poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18°C, em Rio Branco; já a máxima está prevista para Porto Velho, com 36°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!