PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (20) com chuvas para Região Norte

Publicada em 20/08/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta quarta-feira (20) é de chuvas para boa parte da Região Norte com variações durante o dia. Alerta de baixa umidade para Tocantins, Pará e Rondônia.
Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima terão muitas nuvens com pancadas de chuva isolada durante todo o dia até o anoitecer.
Em Amapá e Pará o dia amanhece claro com muitas nuvens e segue com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Enquanto no Tocantins a previsão é de sol com tempo aberto e variação de nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima será de 38°C, em Tocantins. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
