PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra pancadas de chuva em boa parte da região, neste sábado (30)

Publicada em 30/08/2025 às 08h00
Boa parte do Norte do Brasil registra chuva forte neste sábado (30). Os acumulados mais intensos serão notados nos estados de Roraima e Amapá. Para cidades como Alto Alegre, mais ao norte do estado roraimense; e Mazagão, ao sul do território amapaense, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Também deve chover em algumas áreas do Amazonas, sobretudo nas regiões de Rio Negro, Rio Preto da Eva e Parintins. Já no Pará, as pancadas de chuva atingem toda a área do Baixo Amazonas, onde estão situadas cidades como Almeirim e Oriximiná.
Porém, na região, não deve chover no Acre, Rondônia e Tocantins. Nesses estados, deve haver apenas variação entre muitas e poucas nuvens. No sul tocantinense ainda será notada a presença de névoa seca.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
