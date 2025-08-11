PREVISÃO DO TEMPO: Norte conta com pancadas de chuva em boa parte da região, nesta segunda-feira (11)

Publicada em 11/08/2025 às 07h50
No Norte do Brasil, a previsão do tempo para esta segunda-feira (11) é de chuva em boa parte da região.
Para o oeste de Roraima, norte do Amazonas e a área central do Pará, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Também há possibilidade de chuva para todo o Amapá, sobretudo em cidades como Pedra Banca do Amapari e Mazagão. Também são esperadas chuvas no extremo oeste do Acre e em uma área do norte tocantinense, em cidades como São Bento do Tocantins.
Já em Rondônia, a prevalência será de variação entre muitas e poucas nuvens, sem previsão de chuva.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 96%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
