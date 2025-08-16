PREVISÃO DO TEMPO: Chuva atinge parte da Região Norte neste sábado (16)

Publicada em 16/08/2025 às 08h00
Neste sábado (16), áreas de instabilidade continuam influenciando parte da Região Norte do Brasil, favorecendo a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva, especialmente no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. A combinação de calor e alta umidade mantém as condições para precipitações durante a tarde e à noite, em alguns pontos acompanhadas de trovoadas.
No Acre, o tempo permanece firme, com sol predominante e temperaturas elevadas ao longo do dia.
No Amazonas, as chuvas se concentram nas regiões central e norte, podendo ser moderadas a fortes em alguns momentos.
No Pará, as precipitações ocorrem principalmente no centro e norte do estado, enquanto o sul segue ensolarado e seco.
No Amapá e em Roraima, o dia será de céu nublado a encoberto, com chuva frequente em todas as áreas e possibilidade de rajadas de vento.
Nas demais áreas da região, o sol predomina e o calor é destaque, com máximas elevadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Rio Branco, já a máxima está prevista para Palmas e Rio Branco com 36°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
