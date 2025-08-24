PREVISÃO DO TEMPO: Chuva atinge parte da Região Norte

Por Igor Neiva / brasil61.com
Publicada em 24/08/2025 às 09h30
O domingo (24) será marcado por instabilidades mais restritas na Região Norte. As pancadas de chuva ocorrem no norte do Pará, principalmente durante a tarde e a noite, podendo vir acompanhadas de trovoadas isoladas.
No Amazonas, Roraima e Acre, o tempo segue instável em algumas áreas, com precipitações alternadas por períodos de sol.
No Tocantins e em Rondônia, o tempo será firme, com predomínio de sol, calor intenso e baixa umidade relativa do ar durante a tarde.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas e Belém; já a máxima está prevista para Porto Velho, com 39°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
