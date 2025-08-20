Presidente Alex Redano recebe servidores da educação durante comissão na Alero

Publicada em 20/08/2025 às 09h20
Na tarde de terça-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Alex Redano (Republicanos), recebeu um grupo de servidores da educação durante uma Comissão Geral realizada na casa de leis. O encontro teve como objetivo apresentar aos parlamentares as principais reivindicações da categoria e buscar apoio político para avançar nas negociações com o governo estadual.
Redano, acompanhado de outros deputados, atendeu atentamente às demandas dos representantes dos professores, que destacaram pontos como melhorias salariais, condições de trabalho, investimentos na estrutura das escolas e cumprimento dos direitos garantidos pela lei.
Na sessão final, o presidente colocou uma pauta para votação e aprovou a criação de uma comissão especial composta por parlamentares e representantes da categoria. O grupo terá a missão de estabelecer um canal de diálogo direto com o governo do estado para tentar avançar nas tratativas e encontrar soluções para as reivindicações.
Segundo Redano, a Assembleia Legislativa tem o papel de intermediar as conversas e buscar um entendimento entre as partes. "Estamos abertos para ouvir os servidores e, dentro das nossas atribuições, vamos atuar para que haja uma negociação justa e equilibrada. A educação é prioridade e precisão de atenção", afirmou o presidente.
Os representantes dos professores destacaram a importância da aproximação com o Legislativo e reforçaram a expectativa de que a comissão ajude a abrir caminhos para um acordo. A próxima reunião com os membros definidos deverá ser agendada nos próximos dias.
Fotos: Thyago Lorentz
