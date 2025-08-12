Prefeitura restaura ruas com pavimentação em blocos no bairro Aurélio Bernardi

Publicada em 12/08/2025 às 08h50
Nesta terça-feira (12), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue com os trabalhos de pavimentação em bloquetes na rua Ana Gomes dos Santos, entre as ruas José Martins Vailante e Mamoré, no bairro Jardim Aurélio Bernardi. A ação, determinada pelo prefeito Affonso Cândido (PL), tem como objetivo restaurar pontos danificados, realizando reposição de aterro e compactação para garantir mais qualidade e durabilidade às vias.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, todo o processo de manutenção segue rigorosamente as etapas técnicas necessárias para assegurar a longevidade da obra. Antes da reposição dos bloquetes, a equipe executa serviços de drenagem e construção de bocas de lobo. “Toda obra requer um procedimento. Não adiantaria colocar os bloquetes sem antes fazer terraplenagem, drenagem, meios-fios, entre outras ações essenciais. Temos consciência de que uma coisa puxa a outra, e nosso objetivo, além de garantir infraestrutura de qualidade, é prevenir problemas, principalmente no período chuvoso”, explicou o prefeito.
Ele destacou ainda que boa parte da malha viária de Ji-Paraná em blocos foi pavimentada há mais de dez anos e, naturalmente, apresenta desgaste. Para dar uma resposta mais rápida à população, a Semosp criou equipes específicas para reparar essas vias.
Os serviços de manutenção são realizados diariamente em todos os bairros, seguindo um cronograma técnico. As ações priorizam áreas de maior fluxo de veículos e concentração comercial, visando melhorar a mobilidade e a infraestrutura urbana. A população pode encaminhar sugestões e solicitações diretamente para a Semosp pelo telefone e WhatsApp (69) 3416-4161.
