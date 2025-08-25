Prefeitura realiza reperfilamento e tapa-buraco no bairro Novo Ji-Paraná

Publicada em 25/08/2025 às 08h40
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue executando o trabalho de manutenção nas ruas e avenidas, conforme determinação do prefeito Affonso Cândido (PL). Nesta segunda-feira, 25, as equipes atuam com serviços de reperfilamento e tapa-buraco no bairro Novo Ji-Paraná. O objetivo é minimizar os danos causados pelas chuvas do último inverno e corrigir os desgastes provocados pelo tráfego intenso, especialmente em ruas mais úmidas, onde o material aplicado anteriormente não resistiu às condições do solo.
O serviço de tapa-buraco em Ji-Paraná, é um reparo pontual para corrigir buracos no asfalto, enquanto o reperfilamento é uma técnica que recupera áreas maiores comprometidas, garantindo um resultado mais duradouro.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou a importância do trabalho para a população. “A manutenção viária é essencial para proporcionar segurança, mobilidade e qualidade de vida. As ações são contínuas e planejadas de acordo com as condições climáticas, para assegurar a melhor execução dos serviços e resultados eficazes”, destacou.
De acordo com a Semosp, manter ruas e avenidas em boas condições de conservação não só melhora o tráfego no centro e nos bairros, mas também contribui para a segurança no trânsito, reduzindo riscos de acidentes e protegendo motoristas, ciclistas e pedestres.
