TERRAS CAÍDAS

Prefeitura monitora e interdita áreas de riscos, orienta as famílias nesses locais e reabre trecho da Estrada do Belmont

O fenômeno geológico denominado terras caídas, comum nas margens do rio Madeira, avança sobre um trecho da Estrada do Belmont, na região do bairro Nacional, zona Norte da capital de Rondônia.