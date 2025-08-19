Prefeitura intensifica recuperação de ruas no bairro Val Paraíso

Publicada em 19/08/2025 às 08h27
Na tarde desta segunda-feira, 18, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo as recomendações do prefeito Affonso Cândido (PL), intensificou os serviços de limpeza e manutenção de vias no bairro Val Paraíso. A ação faz parte de um cronograma definido pela equipe técnica da secretaria, que atende às demandas recebidas diariamente pelos canais de comunicação e também diretamente na sede da pasta.
Os trabalhos de recuperação estão sendo executados nas ruas Adeildo Moreira (entre as ruas Cascavel e Marília) e Paranaguá (entre as ruas T-16 e T-17). As intervenções têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana, facilitar o tráfego e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores. Para isso, a Semosp utiliza máquinas para nivelamento e aplicação de cascalho, aproveitando o período de verão amazônico, quando há melhores condições para execução do serviço.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a conservação das vias era uma medida urgente e necessária. “Essas ruas estavam há muito tempo sem manutenção. A secretaria tem atuado com muito empenho nos locais mais críticos. Além disso, temos equipes trabalhando em todas as regiões da cidade e também na zona rural, onde mantemos uma frente permanente para atender os pontos mais prejudicados”, destacou.
O prefeito também ressaltou que os serviços de tapa-buraco e a manutenção da iluminação pública seguem em ritmo acelerado. “Além da recuperação das vias mais precárias, estamos realizando operações de tapa-buraco em vários bairros e substituindo as lâmpadas queimadas. Durante o dia, as equipes se concentram na manutenção das ruas, enquanto à noite outro grupo atua especificamente na iluminação pública”, explicou
