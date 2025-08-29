Prefeitura fomenta 19 eventos neste final de semana; confira a programação

Publicada em 29/08/2025 às 16h10
O último final de semana de agosto será marcado por uma intensa agenda cultural em Porto Velho, promovida com o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultural (Funcultural).
Este será também o encerramento do calendário oficial das festas juninas no município, garantindo ao público uma oportunidade final para prestigiar as quadrilhas, arraiais e demais manifestações que movimentaram a cidade nas últimas semanas. Além disso, outras atrações artísticas e culturais também integram a programação.
A atuação da Funcultural envolve a disponibilização de estrutura de palco, som e iluminação, além do encaminhamento de artistas cadastrados pela Prefeitura, fortalecendo o setor e oferecendo uma ampla variedade de opções de lazer à comunidade.
No total, 19 eventos contam com o apoio do município e acontecerão nesta sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31).
DESTAQUES
3º Arraial do Batalhão Belmont
Sede de 5° Batalhão – av. Amazonas, 5717, Cuniã
Dia 30/08, às 18h.
Show da banda Anjos da Madrugada
Mercado Cultural
Dia 30/08, das 20h30 às 23h45.
Festival Rio Madeira Show
Campo do Abobrão, rua Murici, 1008, Cohab
Dia 30/08, das 15h à meia-noite
Festa do Milho
Igreja Evangélica Batista do Amor, r. Alexandre Guimarães, 6195, Lagoinha
Dia 30 a 31/08, às 17h.
Arraial Campo da Torre
Rua do Linhão, 188, bairro Nova Esperança
Dia 29 a 30/08, às 21h.
Confira aqui a lista completa com todos os eventos apoiados pela Prefeitura neste final de semana.
