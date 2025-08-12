Prefeitura de Vilhena finaliza duas alças viárias e prepara início da terceira no acesso à BR-364

Publicada em 12/08/2025 às 09h02
Duas das três alças viárias projetadas pela Prefeitura de Vilhena para melhorar o acesso à BR-364 já estão em fase final de construção e devem entrar em funcionamento nos próximos dias. A terceira será iniciada logo em seguida, dando continuidade ao projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran) e executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).
A primeira alça está localizada nas proximidades da rotatória próxima à avenida Marques Henrique. As demais incluem a estrutura próxima à rotatória de entroncamento com a BR 174 e outra nas imediações da rua Ricardo Franco, pontos conhecidos pela intensa circulação de veículos e pedestres.
Essa obra representa um avanço importante para a mobilidade urbana de Vilhena, proporcionando mais fluidez no trânsito, maior segurança para motoristas e pedestres, além de reduzir o tempo de deslocamento, especialmente para quem utiliza a BR-364 diariamente. Com as novas alças, os moradores terão rotas mais rápidas e seguras, diminuindo congestionamentos e melhorando a conexão entre os bairros e a rodovia federal.
Com investimento total de R$ 750 mil, provenientes de recursos próprios da Prefeitura, a execução conta com equipes e maquinário da Semosp, garantindo agilidade no cumprimento do prazo previsto de 30 dias.
