Prefeitura de Porto Velho reforça canais de atendimento da Emdur para agilizar solicitações de iluminação pública

Publicada em 18/08/2025 às 16h15
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), ampliou e reforçou seus canais de atendimento à população, com foco na melhoria e agilidade dos serviços de iluminação pública na capital.
O objetivo é facilitar a comunicação dos cidadãos para solicitações e denúncias, como troca de lâmpadas queimadas, manutenção de equipamentos ou registros de furtos. Entre as opções, o atendimento via WhatsApp se destaca como o meio mais rápido e prático, permitindo que o pedido chegue diretamente à equipe técnica, sem necessidade de deslocamento.
CANAIS
WhatsApp: (69) 9 9224-0676
Aplicativo gratuito: Emdur Porto Velho (Android e iOS)
Telefone fixo: (69) 3901-8600
Telefone: 0800 642 6331
E-mail: [email protected]
Atendimento presencial: Rua Brasília, nº 1576, bairro Santa Bárbara.
Para agilizar o atendimento, a Emdur orienta que, ao registrar a solicitação, o cidadão informe o endereço exato do poste ou equipamento e, se possível, envie uma foto do local.
PORTO VELHO 100% ILUMINADA
Os canais de atendimento estão integrados ao projeto Porto Velho 100% Iluminada, que busca ampliar e modernizar a rede de iluminação pública, melhorando a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população.
Com essa iniciativa, a Emdur reforça seu compromisso com serviços públicos de qualidade e estimula a participação ativa dos moradores na construção de uma cidade mais iluminada, segura e acessível para todos.
