Prefeitura de Porto Velho intensifica vacinação contra o sarampo

O sarampo, doença grave capaz de deixar sequelas permanentes e até levar à morte, voltou a registrar casos no Brasil em 2025 após anos de eliminação. A situação preocupa a Prefeitura de Porto Velho, que reforçou o esquema de vacinação para proteger a população.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a medida se torna ainda mais urgente devido à proximidade com a Bolívia, que já confirmou mais de 200 casos apenas neste ano e decretou situação de surto.
“Em Porto Velho, todas as nossas UBS’s e a sala de vacinação do Porto Velho Shopping estão preparadas para receber a população. Na zona rural, nossas equipes também estão em ação para garantir a imunização. A vacina é segura, gratuita e está disponível para todos. Procure a unidade mais próxima”, destacou Gazola.
ESQUEMA VACINAL
-Crianças de 6 a 11 meses → dose zero da vacina dupla viral
-Jovens até 29 anos → duas doses
-Adultos de 30 a 59 anos → uma dose
A Prefeitura também está convocando todos os profissionais de saúde a se vacinarem.
SINTOMAS
Os sintomas do sarampo são febre alta, tosse, coriza, irritação nos olhos (conjuntivite) e manchas avermelhadas que se espalham pelo corpo.
