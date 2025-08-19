Prefeitura de Porto Velho inicia eventos preparatórios com comunidades de distritos do baixo Madeira

Publicada em 19/08/2025 às 16h42
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), iniciou o cronograma de eventos preparatórios distritais nos distritos do baixo Madeira. A primeira comunidade a receber as atividades foi São Carlos, marcando o início de uma programação que percorrerá todos os distritos do município, incluindo os do alto e médio Madeira.
Os encontros antecedem a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo (PDPM) e têm como objetivo ampliar a participação da população no planejamento e desenvolvimento do município.
Organizado pela Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Semec, o tema central deste ciclo de eventos preparatórios é “Município Resiliente: um novo olhar em tempo de mudanças climáticas”, abordando áreas como mobilidade urbana, habitação, meio ambiente e infraestrutura.
Durante o primeiro encontro, realizado no distrito de São Carlos, a população pôde conhecer melhor o Plano Diretor Participativo Municipal (PDPM), a lei que orienta o desenvolvimento da cidade para os próximos anos, além de discutir estratégias, diretrizes e temáticas prioritárias. Uma das atividades realizadas foi a oficina dinâmica sobre Mudanças Climáticas e o Território.
Cronograma de eventos preparatórios nos distritos segue até o dia 11 de setembro
Além das oficinas, houve o momento de escuta social, espaço dedicado para que os moradores compartilhem demandas, percepções e sugestões, e a eleição de delegados distritais, que representarão suas comunidades na 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do PDPM.
Os encontros seguem o cronograma de visitas aos distritos, e nesta terça-feira (19) é a vez da comunidade de Nazaré receber as atividades. Confira o calendário completo:
• 18/08 – São Carlos
• 19/08 – Nazaré
• 20/08 – Calama
• 21/08 – Demarcação
• 27/08 – União Bandeirantes
• 28/08 – Rio Pardo
• 2/09 – Jaci Paraná
• 3/09 – Nova Mutum Paraná
• 4/09 – Fortaleza do Abunã
• 8/09 – Nova Califórnia
• 9/09 – Extrema
• 10/09 – Vista Alegre do Abunã
• 11/09 – Abunã
Encontros antecedem a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo (PDPM)
A Prefeitura reforça o convite a todos os moradores para participar ativamente dos encontros para que possam contribuir para uma Porto Velho mais justa, sustentável e planejada às reais necessidades da população.
SOBRE O PLANO DIRETOR
O Plano Diretor, previsto na Lei Complementar nº 838/2021, define diretrizes para o crescimento organizado de Porto Velho e orienta políticas públicas que previnem ocupações irregulares, carência de infraestrutura e impactos ambientais, garantindo desenvolvimento sustentável.
O acompanhamento é feito de forma contínua pela Comissão Permanente Multidisciplinar de Acompanhamento e Avaliação (CPMAPD), composta por representantes de diversas secretarias e coordenada pela equipe técnica da Semec, que elabora relatórios anuais para subsidiar decisões.
Em novembro de 2025, a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do PDPM reunirá sociedade civil, representantes do poder público e os delegados eleitos nos eventos preparatórios, para avaliar o andamento da implementação do Plano Diretor na cidade.
