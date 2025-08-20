Prefeitura de Porto Velho entrega Unidade de Saúde da Família do bairro Três Marias; população esperava pela USF há mais de uma década

Publicada em 20/08/2025 às 16h42
Moradores do bairro Três Marias, na região Leste de Porto Velho, não precisarão mais percorrer longas distâncias em busca de atendimento médico. Após 13 longos anos de espera, será entregue pela gestão municipal a Unidade de Saúde da Família (USF) que tem o mesmo nome do bairro, localizada na rua Daniela, nº 1515.
A solenidade de entrega, que contará com a presença do prefeito Léo Moraes, do secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, e de outras autoridades municipais, será na próxima segunda-feira (25), às 16h30.
Durante todo esse período em que o prédio ficou fechado, enquanto a população mais vulnerável clamava por assistência na área de saúde, a USF do Três Marias sofreu depredações e passou por duas reformas. A estrutura até chegou a ser inaugurada, mas os atendimentos de saúde nunca aconteceram.
RECURSOS
No total foram investidos R$ 2.989.697,88, recursos oriundos da própria Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A estrutura conta com quatro consultórios clínicos, dois consultórios odontológicos, consultório de enfermagem, consultório ginecológico, sala de nebulização e farmácia, entre outros setores.
ATENDIMENTOS
A Semusa informa que uma equipe composta por mais de 50 profissionais vai trabalhar pela manhã e à tarde. A previsão de atendimento é de 16 mil usuários, moradores do próprio bairro e imediações, que antes precisavam se deslocar para as unidades de saúde Hamilton Gondim, no Tancredo Neves, ou para a USF do bairro Agenor de Carvalho.
