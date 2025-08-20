Prefeitura de Ji-Paraná realiza serviço de limpeza urbana no Distrito Nova Londrina

Publicada em 20/08/2025 às 08h24
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo a orientação do prefeito Affonso Cândido (PL), realizou na tarde desta terça-feira (19) ações de roçagem em diversos pontos do distrito de Nova Londrina. O objetivo é manter os espaços sempre limpos e organizados, eliminando a vegetação em locais inadequados, como calçadas e áreas públicas.
Além de melhorar o aspecto visual, a limpeza ajuda a evitar o acúmulo de lixo, que pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti , transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika, e também impedir a presença de animais peçonhentos.
A equipe da Semosp executa os serviços diariamente, seguindo um cronograma técnico que prioriza escolas, unidade básica de saúde (UBS), praças e terrenos públicos, garantindo a manutenção constante desses locais. A Prefeitura ressalta ainda a importância da colaboração dos moradores, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos em áreas públicas.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com a população: "Temos um carinho muito especial pelos distritos do nosso município. Manter as ruas limpas e organizadas é motivo de satisfação. Reforçamos o pedido para que os moradores colaborem, mantendo suas áreas limpas e evitando o acúmulo de entulhos.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!