Prefeitura de Jaru realizará mutirão de limpeza contra a Dengue de 11 a 15 de setembro

Publicada em 25/08/2025 às 10h08
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp e Secretaria Municipal de saúde – Semusa, realizará entre os dias 11 e 15 de setembro, mais um mutirão de limpeza em todos os bairros do município, nos períodos da manhã e tarde.
O objetivo da ação é remover objetos e materiais que possam acumular e são potenciais criadouros para o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika Vírus, Febre Amarela e Chikungunya.
Durante o mutirão serão recolhidos objetos como geladeiras, fogões, caixas d’água, vasilhames e outros objetos que favoreçam a proliferação do inseto.
Segundo a secretária de saúde, Jaíne Barboza, a medida integra o cronograma de atividades de controle e combate ao mosquito. Ela reforça ainda a importância da participação da comunidade no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes. “Para garantir maior eficácia na ação, é indispensável que os moradores coloquem todo o material a ser coletado na frente das residências com pelo menos um dia de antecedência da data prevista da ação programada para cada bairro”, disse.
É importante lembrar que nesta ação não serão coletados galhos, entulhos e restos de material de construção.
CONFIRA O CRONOGRAMA
11 DE SETEMBRO
Manhã – Setores 01 e 1A
Tarde – Setores 02, Orleans e Cidade Alta
12 DE SETEMBRO
Manhã – Bairros – Morumbi, J. Universitário e Luzia Abranches
Tarde- Setores 03, 04 e Industrial
13 DE SETEMBRO
Manhã – Setores 05 e 06
Tarde – Bairros Jardim Cascavel, Bela Vista e Jardim Planalto
14 DE SETEMBRO
Manhã – Setor 07
Tarde – Bairros Jardim dos Estados I e II e Orlandine
15 DE SETEMBRO
Manhã – Bairros – Jardim Europa, Setor 08 e Jardim Primavera
Tarde – Savana Park
