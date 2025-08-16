Prefeitura de Jaru realiza limpeza de canais no Setor 03

Por Assessoria
Publicada em 16/08/2025 às 08h51
Publicada em 16/08/2025 às 08h51
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), realiza nesta sexta-feira (15) a limpeza dos canais no Setor 03, nas proximidades do Rio Jaru.
O trabalho inclui a retirada de lixo e galhos, além do desassoreamento dos canais. O objetivo é garantir melhor fluxo das águas durante o período chuvoso, prevenindo o transbordamento e, consequentemente, evitando alagamentos na região.
Nesta semana, os serviços foram executados nos trechos das ruas Beira Rio e Goiás, no Setor 03. De acordo com o secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, a ação também será estendida a outros setores do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!