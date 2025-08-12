Prefeitura de Jaru premia professores com bonificação de R$ 10 mil

Publicada em 12/08/2025 às 08h37
A Prefeitura de Jaru criou o programa Jaru Alfabetizado 2030 em 2024, através da Lei Municipal nº 3.815. O objetivo é incentivar e valorizar professores e equipes gestoras de escolas municipais que apresentem bom desempenho na avaliação do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO).
Após checagem da última avaliação do SAERO, duas professoras da rede municipal de ensino de Jaru foram classificadas para receber o prêmio de R$ 10 mil do programa. As docentes Gracieli Baldi Ripardo, responsável pelos alunos do 2 º A – turno matutino da EMEIEF Beatriz Mireya e Edilaine Laureano Crespino, que leciona para o 2º B na EMEF Aldemir Lima, serão premiadas em uma cerimônia com data marcada para o dia 29 de agosto.
A secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, afirmou que a valorização da aprendizagem e da boa atuação pedagógica é um compromisso do prefeito Jeverson Lima com a área da educação. “Nós parabenizamos as professoras e suas respectivas equipes, e também colocamos à disposição de todos os educadores e instituições o apoio técnico necessário para que todos possam alcançar o melhor desempenho educacional possível”, disse.
