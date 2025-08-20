Prefeitura de Jaru convoca mais 23 aprovados em concurso público

Publicada em 20/08/2025 às 08h17
A Prefeitura de Jaru fez a convocação de mais 23 profissionais aprovados no concurso público nº 001/2023. O chamamento foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial desta terça-feira, 19, e o prazo final para entrega da documentação está marcado para o dia 17 de setembro.
Os profissionais convocados irão preencher os cargos de auxiliar de farmácia, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em informática, supervisor escolar, enfermeiro e médico, todos com carga horária de 40 horas semanais.
O edital com a lista de convocação e relação de documentos necessários para tomar posse do cargo está disponível no link transparencia.jaru.ro.gov.br/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!