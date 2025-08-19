Prefeitura de Jaru asfalta dois trechos da Rua Goiás, no Setor 7

Publicada em 19/08/2025 às 08h32
A Prefeitura de Jaru concluiu, nesta segunda-feira, 18, o asfaltamento de dois trechos da Rua Goiás, entre Sebastião Cabral de Souza e Daniel da Rocha, e também entre Daniel da Rocha e Jorge Teixeira, no Setor 07.
A obra é mais um resultado da parceria entre o deputado estadual Dr. Luís do Hospital e a Prefeitura, na qual o parlamentar destinou a emenda e o município realiza o serviço, desde a etapa de preparação do solo, da massa asfáltica, até a aplicação do pavimento.
O prefeito Jeverson Lima afirmou que os investimentos na infraestrutura de Jaru são uma parte essencial do plano de gestão. “Com parceiros como o Dr. Luís, estamos conseguindo melhorar muito a qualidade de vida da população e realizar obras importantes em nossa cidade”, destacou.
