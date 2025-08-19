Potencialidades e atrativos naturais do estado são destacados pelo governo de Rondônia: Midian Mascarenhas em evento internacional

Publicada em 19/08/2025 às 16h05
O governo de Rondônia, marcou presença na Edição 2025 do Meeting Brasil, que aconteceu nos dias 4, 5, 7, 11 e 13 de agosto, nos países do Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina e Colômbia. Além da campanha do turismo, o evento possibilitou rodadas de negócios, reuniões institucionais e a troca de experiências com representantes de outros estados e países, fortalecendo a integração do estado no mercado turístico internacional.
Durante o evento, Rondônia apresentou os principais pontos turísticos e potencialidades, destacando os atrativos naturais, culturais e opções de conectividade aérea. O objetivo da participação foi fortalecer a imagem turística do estado, consolidar parcerias estratégicas e ampliar as oportunidades de negócios que contribuam para o desenvolvimento regional em segmentos que vêm crescendo e atraindo visitantes nacionais e internacionais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do evento para o setor turístico do estado. “A iniciativa fortalece a integração, promovendo a cultura, a biodiversidade e as experiências únicas que a região pode oferecer. A participação no evento é uma oportunidade para atrair ainda mais visitantes e investimentos para o estado.”
Segundo o titular da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira Junior, que representou Rondônia no evento, “a participação em feiras e eventos internacionais como o Meeting Brasil Europa e América é essencial para ampliar a visibilidade do estado, atraindo turistas e investidores interessados em conhecer os destinos rondonienses, além de inserir a região em roteiros turísticos”, destacou.
