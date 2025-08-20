Polícia Penal atua em operação integrada de combate ao crime organizado no estado

Publicada em 20/08/2025 às 16h29
A Operação “Escudo de Rondônia”, deflagrada na manhã desta terça-feira, 20, pelo governo de Rondônia, coordenada pela Polícia Civil de Rondônia, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRO) e da Gerência de Aviação do Estado (GAVE), teve como objetivo de desarticular uma facção criminosa que vinha atuando de forma coordenada no estado. A operação contou com a atuação estratégica da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio dos Policiais Penais do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE), integrados às demais forças de segurança.
Ao todo, mais de 130 agentes de segurança participaram da operação, que contou com suporte aéreo de um helicóptero da GAVE. A ação foi realizada simultaneamente em seis municípios de Rondônia; Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra e Jaru, além de Catanduvas, no Paraná, em articulação com o Sistema Prisional Federal. Durante a operação, foram cumpridos 31 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca domiciliar, todos expedidos no curso de inquérito policial que investiga a atuação de membros de uma facção criminosa em Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a operação fortalece o enfrentamento à criminalidade organizada no estado e a promoção da segurança da população. “A atuação integrada das forças de segurança evidencia que o estado está presente, atuante para combater qualquer ameaça à ordem pública”, salientou.
RESULTADOS E SEGURANÇA
Ação integrada com forças de segurança estaduais e federais
A ação culminou com 18 prisões, três flagrantes e a apreensão de armas de fogo e dois veículos.
O nome “Escudo de Rondônia” simboliza a proteção do estado frente à criminalidade organizada e evidencia a importância da articulação entre órgãos estaduais e federais, além da integração entre os setores de inteligência, investigação e ação tática.
O secretário da Sejus, Marcus Rito, destacou o papel fundamental dos Policiais Penais na execução da operação: “A Operação demonstra que quando as forças de segurança atuam de forma integrada, o resultado direto é mais proteção para a sociedade. A Polícia Penal tem contribuído de maneira estratégica nesse esforço conjunto, reforçando que o combate ao crime organizado não é responsabilidade isolada de uma instituição, mas sim uma missão compartilhada que fortalece a segurança de todo o Estado.”
