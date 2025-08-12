Polícia apreende motocicleta roubada em Guajará-Mirim

Publicada em 12/08/2025 às 08h30
Na manhã desta segunda feira (11), durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e do Pelotão de Operações com Cães do BPCHOQUE localizaram uma motocicleta marca Yamaha, modelo factor,com restrição de furto e roubo na área rural de Guajará-Mirim, em Rondônia.
O veículo estava estacionado em um estabelecimento comercial, e, após contato com a gerência, foi identificado um homem de 40 anos, funcionário do local, como responsável pela posse da motocicleta. Ele afirmou ter adquirido o bem por meio de um anúncio em rede social, apresentando documentação irregular.
Diante da constatação da restrição e da documentação inválida, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Guajará-Mirim, onde a motocicleta foi apreendida para os procedimentos legais cabíveis.
