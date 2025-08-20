Poder Judiciário realiza casamentos comunitários em Rolim de Moura e Cacoal

Publicada em 20/08/2025 às 08h53
Em uma coincidência quase cinematográfica, os irmãos gêmeos Dhionatan e Dhion Silva comemoraram seus aniversários no dia 14 de agosto. No dia seguinte, celebraram seus casamentos com Katiele Lopes e Ana Paula, respectivamente, em uma emocionante cerimônia de casamento comunitário realizada pelo Poder Judiciário de Rondônia, em Rolim de Moura. O evento também oficializou a união de outros 46 casais.
“É um presente de Deus, fizemos aniversário ontem e estamos casando hoje”, disse Dhionatan. “É muita emoção, uma data comemorativa pertinho da outra”, comentou Dhion.
A cerimônia foi realizada durante a Operação Justiça Rápida Itinerante, coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e apoio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).
Estiveram presentes o desembargador e presidente do Nupemec, José Antonio Robles; a juíza Mariana Leite da Silva Mitri e os juízes Artur Augusto Leite Júnior e Guilherme Ferreira, que entregaram as certidões de casamento aos noivos. Na ocasião, desejaram que o respeito seja o alicerce do amor fortalecido agora pela segurança jurídica.
Três celebrações
Durante o mesmo fim de semana, o Poder Judiciário de Rondônia realizou três casamentos comunitários. Além dos 47 casais que disseram “sim” em Rolim de Moura na sexta-feira, 15 de agosto, na manhã de sábado, 49 casais participaram de um casamento comunitário indígena na Terra Sete de Setembro. À noite, em Cacoal, 111 casais oficializaram suas uniões.
Mãe e filha juntas no altar
Entre as centenas de casais, mãe e filha subiram ao altar juntas durante o casamento comunitário realizado no Cacoal Selva Park. Vilma Maria do Nascimento, ao lado de Cesar Antunes, e sua filha Emily Nascimento, com Wesley Paula de Jesus, compartilharam o mesmo sonho.
“Aproveitamos a oportunidade e resolvemos registrar esse momento juntas. Oficializar para tornar ainda mais linda a nossa união”, afirmou Vilma, emocionada. Emily completou a história, lembrando que ela e o companheiro estão juntos há 4 anos e decidiram deixar a comunhão oficial. Para as duas, o ato de casar no mesmo dia uniu gerações em um só gesto de amor e compromisso.
Também participaram do evento em Cacoal o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), Daniel Lagos; o juiz Elson Bastos; o vice-diretor da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), juiz Johnny Gustavo Clemes e autoridades políticas municipais e estaduais. A ação foi organizada em parceria com o projeto “Cacoal Rota da Justiça”, do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!