Pimenta Bueno participa do 41ªº Arraial Flor do Maracujá e fortalece integração cultural

Publicada em 15/08/2025 às 08h34
A Prefeitura de Pimenta Bueno marcou presença no 41º Festival Flor do Maracujá, realizado entre os dias 1º e 10 de agosto de 2025, em Porto Velho. O evento é considerado uma das maiores celebrações culturais de Rondônia e reúne apresentações de grupos de quadrilhas juninas, bois-bumbás e diversas manifestações da cultura popular.
Representando o município, a equipe levou ao público elementos da identidade cultural local, manifestações artísticas e a hospitalidade característica de Pimenta Bueno. A participação contou ainda com a presença de Rosiel Alves de Souza Junior, que atuou como jurado do festival.
A presença no evento possibilitou a divulgação do talento local, a troca de experiências com outros municípios e a promoção do potencial turístico e artístico de Pimenta Bueno. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar e preservar as tradições culturais, fortalecendo a integração regional e ampliando a representatividade do município em Rondônia.
